Fifa pode punir Luis Enrique, do PSG, após confusão com João Pedro

Por outro lado, caso a punição não se converta em suspensão em jogos, o treinador pode receber uma multa por causa do tumulto. De acordo com os “Marca” e “Mundo Deportivo”, ambos da Espanha, a pena não seria transferida para outras competições nacionais ou continentais.

O Mundial de Clubes se despediu com cenas lamentáveis após o triunfo do Chelsea sobre o PSG , por 3 a 0, na decisão deste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Assim, na confusão, o técnico Luís Enrique, da equipe parisiense, agrediu o brasileiro João Pedro durante a celebração do título inglês. A Fifa, então, pode punir o comandante em até três jogos de suspensão.

Registros audiovisuais identificaram, instantes após o apito final, que Luis Enrique acertou um tapa no rosto de João Pedro durante a comemoração do atacante. Além do técnico, o goleiro Donnarumma também partiu em direção ao brasileiro e o empurrou. As ações, evidentemente, provocaram uma confusão generalizada envolvendo atletas e membros das comissões.

A briga teve início com uma grande discussão entre o volante Andrey Santos, do Chelsea, e o lateral Nuno Mendes, do PSG. Nesse sentido, outros jogadores chegaram para separá-los, o que fez com que a confusão aumentasse.

Por fim, na entrevista coletiva, o treinador afirmou que tinha a intenção de separar a briga entre os jogadores. No entanto, não entrou em detalhes sobre a agressão e reforçou que buscava evitar problemas maiores para seus atletas.