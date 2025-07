Ex-Flamengo defende Filipe em críticas a Pedro: ‘Tem que ficar bem com o grupo’

Ex-jogador atuou com Filipe Luís e Pedro no Rubro-Negro. Atacante foi ausência entre os relacionados da equipe no último jogo / Crédito: Jogada 10

As críticas públicas de Filipe Luís ao centroavante Pedro depois da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no último sábado (12), pelo Brasileirão seguem repercutindo. Dessa vez, o ex-lateral Rafinha saiu em defesa do treinador durante sua participação na edição, deste domingo (13), do programa “Fechamento SporTV”. O antigo atleta conviveu com os dois e explicou as razões pelas quais ele, segundo ele, Filipe Luís fez uma reclamação, de forma pública, envolvendo a falta de dedicação do centroavante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Até um tempo atrás, o Pedro era companheiro de vestiário do Filipe. E o Pedro sabe que o Filipe é um exemplo. Sou amigo dos dois. Um cara que sempre treinou, sempre aplicou. Fica fácil de saber quem tem a razão. Jamais vou condenar o Pedro, que é fantástico, tem coração gigante. É um grande jogador, e o Flamengo precisa muito do Pedro. Agora, nessa parte de treinamento. O treinamento te condiciona para o jogo. Hoje, a velocidade, a dinâmica, a força dos jogos te fazem ter que treinar bem”, detalhou Rafinha. Grupo do Flamengo apoiou o treinador O antigo lateral-direito considerou que não enxergou excesso do comandante na maneira direita em que expôs a situação na entrevista coletiva. Inclusive, a sua impressão é que o comportamento do técnico teve o apoio dos outros atletas do elenco do Flamengo. “Pode parecer que foi agressivo, expôs demais o Pedro, não. Ele falou: ‘A falta de respeito foi com os companheiros’. Foi com o grupo. É claro isso. Ele não pode ficar mal com 40 e ficar bem com o Pedro. Ele tem que ficar bem o grupo, com todos, com a maioria. Por mais que ele seja parceiro. Fica ruim, porque é uma reclamação de falta de empenho nos treinamentos”, justificou o ex-jogador.