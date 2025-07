Em noite de golaços, Athletic goleia o Avaí e deixa a zona de rebaixamento

A equipe da casa, aliás, resolveu a partida logo no primeiro tempo. Com apenas 19 minutos, por exemplo, o placar já marcava 2 a 0. Primeiramente, o atacante Max abriu o placar com um belo chute cruzado. Em seguida, David Braga ampliou o marcador em uma jogada coletiva espetacular. O Avaí, por sua vez, pareceu apático e pouco conseguiu criar.

O Athletic Club teve uma atuação de gala na Série B nesta segunda-feira (14). A equipe mineira goleou o Avaí por 4 a 0, em São João del Rei. A vitória foi construída com golaços e um domínio total do jogo. O resultado, portanto, tira o time da casa da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Avaí perdeu a chance de voltar ao G-4 da competição.

Se a situação dos catarinenses já era bastante difícil, ela piorou na segunda etapa. Logo aos sete minutos, o lateral Raylan cometeu uma falta dura e foi expulso. Com um jogador a mais, consequentemente, o Athletic ficou ainda mais confortável na partida. A expulsão, de fato, acabou com qualquer chance de reação do time visitante.

Com a enorme vantagem numérica e no placar, o time da casa transformou a vitória em goleada. O atacante Ronaldo Tavares marcou o terceiro com um lindo gol. Ele deu uma caneta no zagueiro antes de finalizar com categoria. Por fim, Neto Costa marcou o quarto e fechou a grande vitória do time mineiro.

O apito final, sem dúvida, confirmou a noite perfeita para o Athletic. Com os três importantes pontos, o time mineiro chega a 18 e deixa o Z-4. Para o Avaí, no entanto, a noite foi para ser completamente esquecida. A equipe catarinense segue com 24 pontos e continua fora do grupo de acesso à Série A.

Jogos da 16ª rodada da Série B

Quinta- feira (10/7)

CRB 0x1 Coritiba

Sexta-feira (11)

Vila Nova-GO 0 x 0 Operário-PR

Sábado (12)

Novorizontino 1 x 3 América-MG

Paysandu 2 x 2 Atlético-GO

Athletico-PR 0 x 1 Goiás

Domingo (13)

Criciúma 2 x 1 Ferroviária

Chapecoense 1 x 1 Remo

Segunda-feira (14)

Athletic-MG 4 x 0 Avaí

Botafogo-SP x Volta Redonda – 21h30

Terça-feira (15)

Cuiabá x Amazonas – 19h30