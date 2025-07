Em baixa no Corinthians, Donelli perde espaço e pode ser negociado

A fase de Matheus Donelli no Corinthians está longe de ser positiva. Afinal, o goleiro, formado nas categorias de base do clube, ficou fora da lista de relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino , neste domingo (13/7), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. A ausência foi uma escolha técnica do treinador Dorival Júnior, que optou por promover Felipe Longo como reserva imediato de Hugo Souza.

A decisão reforça que Donelli perdeu espaço no elenco alvinegro e pode ser envolvido em uma negociação nesta janela de transferências. Internamente, o nome do goleiro já vinha sendo alvo de dúvidas desde a temporada passada, especialmente após as saídas de Cássio e Carlos Miguel, quando a diretoria preferiu buscar uma reposição no mercado em vez de apostar no jovem da casa. Aliás, a contratação de Hugo Souza à época expôs a falta de confiança no camisa 32.

Em 2024, Donelli disputou 11 partidas e sofreu 14 gols. Além disso, algumas atuações geraram críticas. Como a da derrota para o Água Santa, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, em que falhou em um dos gols.

Com passaporte italiano, Donelli tem a vantagem de não ocupar vaga de estrangeiro em clubes europeus. Assim, pode facilitar uma possível saída para o exterior. O contrato com o Corinthians é válido até 30 de junho de 2028, mas o cenário atual aponta para uma possível mudança de ares muito em breve.

