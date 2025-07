Dorival soma problemas em reapresentação do Corinthians e mira duelo com Ceará

Os atletas do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (14). Eles iniciaram a preparação para o confronto contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na derrota para o Bragantino fizeram apenas um trabalho regenerativo, com pouco contato com a bola. Já os demais atletas começaram com uma ativação física na academia e depois aqueceram no campo 1 do CT.