Davide Ancelotti: ‘Botafogo se encaixa em contextos vencedores e exigentes’

Com sobrenome de muito peso no futebol, Davide Ancelotti inicia a carreira de treinador no Botafogo com apenas 35 anos. Além de ser um gigante do futebol mundial, o Glorioso é o atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, cenário que poderia provocar um frio na barriga em qualquer novato. Menos, no entanto, em quem já está acostumado a trabalhar em grandes clubes do planeta, como Bayern de Munique e Real Madrid, como auxiliar do pai, Carlo Ancelotti.

“Estou acostumado a contextos vencedores e exigentes. Estou, portanto, no clube ideal e no momento ideal para começar a minha carreira. O Botafogo se encaixa naquilo que buscava desde o princípio”, respondeu o comandante italiano, nesta segunda-feira (14), no Estádio Nilton Santos, durante a sua apresentação oficial como novo treinador alvinegro.