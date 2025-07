Danilo, ex-Palmeiras, pode parar no Botafogo

Fora dos planos do Forest, Eagle, no entanto, tenta contratá-lo para o Lyon. Entenda a questão e saiba como o Glorioso se enquadra nela

O volante Danilo, com passagem pela Seleção Brasileira, pode parar no Botafogo. A Eagle Football, empresa de John Textor, negocia a fera com o Nottingham Forest para colocá-lo no Lyon. No entanto, a Ligue 1 impôs limitações para o clube francês na aquisição de novos reforços. A saber: limitação na folha de pagamento e restrição de orçamento para contratações. Assim, o Mais Tradicional surge como opção para o cabeça de área. A informação é do site “ge”.

Há algumas semanas, aliás, o Lyon esteve perto de um acerto com o Forest pelo jogador. Contudo, o negócio não foi para frente. Afinal, os franceses tiveram problemas com o órgão que controla as finanças naquele país e quase foram parar na Segunda Divisão. O clube recorreu e conseguiu ficar na elite.