Cruzeiro inicia conversas para contratar Matheus Cunha, do Flamengo

O Cruzeiro abriu conversas pela contratação do goleiro Matheus Cunha, do Flamengo. O clube mineiro mira assinar um pré-contrato para contar com o jogador, sem custos, a partir do ano que vem, após o fim do vínculo com o clube carioca. Afinal, o jogador de 24 anos tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2025. A informação foi antecipada pelo jornalista Rodrigo Genta.

A tendência é que Cunha deixe o Flamengo ao fim de seu vínculo, encerrando uma passagem de cinco anos pelo clube considerando base e profissional. Antes da equipe carioca, ele passou ainda pelas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 do São Paulo.