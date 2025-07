Companheira de jogador do Chelsea tieta integrante da Cazé TV

Namorada de atacante pediu para tirar foto com comentarista da Cazé TV durante celebração do título do Mundial de Clubes pelos Blues

A celebração do título do Mundial de Clubes por parte do Chelsea ainda no gramado, no último domingo (13), teve uma situação inusitada. Carolina Silva, a namorada do atacante Pedro Neto, abordou Guilherme Beltrão, comentarista da Cazé TV, durante a transmissão para tirar uma foto. Inclusive, o jogador português dos Blues foi o responsável por registrar o momento.

A admiração da companheira do atleta do Chelsea não é pelo seu trabalho como jornalista esportivo. Na verdade, Carolina se disse fã do canal de YouTube “Aqueles Caras”, do qual Guilherme Beltrão é integrante. Com isso, a namorada de Pedro Neto aproveitou que o jornalista estava presente na cobertura da decisão do Mundial de Clubes para pedir uma foto.