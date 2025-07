Cleber Xavier explica ‘intercâmbio’ entre Santos e Fúria, time da Kings League

O Santos segue sua preparação para o retorno ao Campeonato Brasileiro. Entre treinos e amistosos, como contra a Desportiva Ferroviária, o Peixe não conseguiu escapar das polêmicas durante a intertemporada. A última foi o convite do clube para três jogadores que jogam a Kings League, competição de Fut7, para treinar nas dependências da instituição junto do elenco.

Leleti, Lipão e Jefinho, vem treinando com o plantel santista na última semana e participando das atividades normalmente. O caso gerou muita polêmica, com alguns ex-jogadores criticando a decisão e influenciadores parabenizando o Santos pela iniciativa. Mas para Cleber Xavier, técnico do Peixe e que vem convivendo com os atletas, tudo isso não passa de um ”intercâmbio”.

“É um pedido do Alexandre (Mattos, diretor executivo) sobre esses atletas, que jogam uma competição diferente, uma competição moderna e que tem destaque. São atletas que já passaram por clubes de futebol de base e profissional também. Mas é um intercâmbio, esse é termo correto. Estão fazendo alguns trabalhos com a gente. Eles estão sendo analisados semana a semana dentro do intercâmbio. Eu tenho dado atenção para eles junto com a minha comissão e a cada semana a gente analisa a continuidade desse intercâmbio”, disse Cleber Xavier.

Contudo, o treinador fez questão de ressaltar que não passa de treinamentos. Além disso, o presidente da Fúria e um dos melhores amigos de Neymar, confessou os jogadores vão retornar para o segundo split da Kings League. Entretanto, os atletas podem seguir trabalhando no Alvinegro Praiano caso ajudem na evolução do time.

