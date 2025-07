CEO do Fortaleza explica demissão de Vojvoda: ‘Decisão difícil’

Após mais de quatro anos e cinco títulos, clube encerra o ciclo do técnico mais vitorioso de sua história e já busca um novo nome no mercado

O Fortaleza anunciou o fim de uma era vitoriosa nesta segunda-feira (14). O clube oficializou a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. A decisão, aliás, encerra um ciclo de mais de quatro anos do argentino no comando. O CEO do clube, Marcelo Paz, classificou a saída como uma “decisão difícil”. O time, portanto, agora busca um novo comandante no mercado.

O próprio Marcelo Paz foi o porta-voz da difícil decisão da diretoria. Primeiramente, ele fez questão de exaltar o imenso legado do treinador. No entanto, justificou a necessidade de uma mudança de rumos para o futuro.