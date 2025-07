Botafogo-SP e Volta Redonda empatam sem gols e seguem na zona de rebaixamento

Duelo direto aconteceu em Ribeirão Preto, com os visitantes tendo mais oportunidades, mas sem fazer a rede balançar / Crédito: Jogada 10

A vida de Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda segue complicada no Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta segunda-feira (14), as equipes fizeram o confronto direto no Estádio Santa Cruz e ficaram no empate sem gols. Com o resultado, ambos os clubes seguem na zona de rebaixamento para a Série C. O Pantera ocupa a 17ª posição, 18 pontos, empatado com a Ferroviária, 16º colocado. Já o Voltaço está na 19ª colocação, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo volta a ter um confronto direto contra o Amazonas, em Manaus, no domingo (20). Um dia antes, o Volta Redonda recebe o Athletico, no Raulino de Oliveira. Começo elétrico e queda depois A partida começou com boas oportunidades para os dois lados. O Botafogo teve a primeira chance, quando Carrillo apareceu na pequena área após cobrança de escanteio e mandou por cima do gol. O Voltaço respondeu dois minutos depois, em finalização de Lucas Tocantins na pequena área, que Jeferson tirou em cima da linha. Depois disso, o jogo perdeu muito sua criatividade. O Pantera ficou mais com a bola, mas não conseguiu levar perigo ao gol adversário, assim como o Volta Redonda. Sem mais chances, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. Volta Redonda cria, mas não marca A segunda etapa começou com os donos da casa tendo maior controle do jogo, mas quem conseguiu chegar no ataque foram os visitantes. Jhonny arriscou da entrada da área e acertou a trave direita de Victor Souza.