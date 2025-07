Barcelona anuncia Roony Bardghji, joia sueca de 19 anos

Atacante chega do Copenhague por 2 milhões de euros e inicia trajetória no Time B, com chances de integrar o elenco principal ainda em 2025/26

Roony Bardghji foi oficialmente anunciado como novo jogador do Barcelona nesta segunda-feira (14), após assinar contrato com o clube até 2029. O jovem atacante sueco, de 19 anos, chega do Copenhague, da Dinamarca, clube onde atuou em 85 partidas oficiais, marcou 15 gols e conquistou três Campeonatos Dinamarquês e duas Copas. O Barça pagou cerca de 2 milhões de euros para fechar a contratação, vencendo a concorrência de outros clubes europeus que também estavam de olho no jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora vá começar com registro no Barça Atlètic (time B), Bardghji participou dos exames médicos junto com o elenco principal e já treinou sob o comando de Hansi Flick. A ideia é que ele participe da pré-temporada na Ásia, a partir do dia 24. Assim, o jovem tentará convencer o técnico alemão de que pode ficar no grupo principal.

Bardghji se destacou ainda com 17 anos, ao marcar um gol contra o Manchester United pela Champions. Além disso, ele voltou a jogar em março deste ano, após ficar dez meses afastado por uma grave lesão no joelho.

Em sua chegada a Barcelona, Bardghji realizou um sonho de infância. Isto porque há várias fotos antigas dele usando roupas do Barça. No último domingo (13), ele se despediu da torcida do Copenhague com uma mensagem nas redes sociais.