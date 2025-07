Atacante do Chelsea revela Neymar como referência: ‘Nunca vi outro igual’

Um dos destaques do clube inglês, atacante português aponta brasileiro como inspiração e exalta nível técnico do jogador

Ele afirmou que em nível técnico, nunca viu nenhum jogador igual ao brasileiro e exaltou as qualidades do camisa 10 do Santos.

Pedro Neto, um dos destaques do Chelsea, revelou que tem Neymar como referência e inspiração na carreira em entrevista a “Cazé TV”, após a conquista do clube inglês no Mundial de Clubes.

O Chelsea começou o Mundial no Grupo D, com Flamengo, Espérance e Los Angeles FC. Em três partidas, o clube inglês somou seis pontos, sendo duas vitórias e uma derrota, justamente para o Rubro-Negro.

Já nas oitavas de final, os Blues enfrentaram o Benfica. A classificação para as quartas de final aconteceu na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, as ingleses marcaram três gols no tempo adicional e saíram com a vaga.

Entre as oitavas e as quartas, o Chelsea anunciou um reforço importante: o atacante brasileiro João Pedro. Ele teve papel crucial na chegada da equipe à final do Mundial.

Para alcançar a semifinal, portanto, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1. João Pedro mostrou o cartão de visitas no segundo tempo. Ele não marcou gol, mas foi o suficiente para ser titular na partida contra o Fluminense e se destacar: foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0, que garantiu a vaga do clube inglês na final do Mundial.