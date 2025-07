Artilheiro do Cruzeiro, Kaio Jorge exalta bom momento: ‘Fase muito boa’

Além da equipe, quem também está em um momento especial é o atacante Kaio Jorge. Contra o Tricolor, aliás, o atacante anotou o seu primeiro hat-trick na carreira e assumiu a artilharia da competição, com 11 gols. O jogador agradeceu a parceria com os companheiros, a sua família e o bom comparecimento da torcida.

O Cruzeiro vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro. Assim, no retorno após a pausa para o Mundial de Clubes, a Raposa goleou o Grêmio por 4 a 1 , no Mineirão, e segue na cola do Flamengo na briga pela liderança da tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É uma fase muito boa que eu estou vivendo, graças aos meus companheiros, é muito trabalho e dedicação. Apoio da minha família também, que está sempre comigo. Esse retorno das férias, com o apoio do nosso torcedor, foi muito importante, estão de parabéns, eles vieram, encheram a casa e a gente contribuiu com três pontos”, ressaltou em entrevista ao Amazon Prime.

No retorno das férias, o atacante destacou o foco que o time está em seguir na briga pelo título do Brasileirão. Kaio não escondeu que o Cruzeiro não está com a preparação ideal, mas enfatizou a entrega do elenco na goleada.

“A gente voltou bem, com foco total. Não estamos 100% ainda, mas vocês viram que a entrega não faltou e aos poucos a gente vai pegando o ritmo”, pontuou.