Arthur sonha com volta à Seleção e aposta em Ancelotti

Lateral-direito do Bayer Leverkusen abre o coração ao Jogada10, fala de vida na Europa, projeta 2025/2026 e enaltece escolinha no Brasil

Lateral-direito do Bayer Leverkusen, o mineiro Arthur reconhece a concorrência pela posição na Seleção Brasileira, ainda mais às vésperas de uma Copa do Mundo e com uma recente troca de treinador: saiu Dorival Júnior e entrou o italiano Carlo Ancelotti. O defensor fala em treinar pesado e até mesmo jogar no ataque para garantir uma vaga no Mundial do ano que vem.

“Na minha formação, já joguei em outras posições, até como atacante, ala esquerdo… Isso agrega muito ao meu futebol. Estou aí para o que for preciso e isso só auxilia no meu crescimento como atleta. Temos ótimos laterais, concorrentes difíceis. Preciso trabalhar duro tecnicamente e fisicamente para me destacar e aproveitar as oportunidades.”, comentou o jovem de 22 anos.