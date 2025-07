Ancelotti elogia clubes brasileiros no Mundial: ‘Podem competir com os melhores’

Treinador da Seleção Brasileira esteve presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para acompanhar o título do Chelsea sobre o PSG

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, exaltou a participação dos times brasileiros no Mundial de Clubes. O italiano destacou que as campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras confirmam que as equipes estão à altura da elite europeia.

“O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG, mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus”, disse Ancelotti, que assistiu in loco, no domingo (13), ao título do Chelsea sobre o PSG, junto ao presidente da CBF, Samir Xaud, do coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico Juan Santos.