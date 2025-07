Alex Teixeira não participa de gols pelo Vasco desde 2024

Ao substituir Philippe Coutinho durante a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado (12/7), Alex Teixeira reacendeu um debate na torcida do Vasco. Afinal, o jogador de 35 anos foi a primeira opção de Fernando Diniz para entrar no lugar do novo camisa 10 do clube, que deixou o gramado com dores na panturrilha esquerda.

Isso, no entanto, desagradou parte da torcida, que já não enxerga em Alex Teixeira uma opção para reserva imediato. Isso se dá muito por conta dos números do meia-atacante, revelado pelo próprio Vasco. Alex, afinal, não participa de gols desde novembro de 2024, ou seja, há mais de sete meses e exatos 20 jogos.