Vídeo: torcedores prestam homenagem a Diogo Jota em jogo do Liverpool

Amistoso com o Preston North End foi marcado por muita emoção. Com a bola rolando, Reds não tiveram problemas para vencer por 3 a 1

O Liverpool entrou em campo neste domingo (13) para disputar o primeiro jogo desde a trágica morte de Diogo Jota e André Silva, vítimas de um acidente de carro na madrugada do dia 3 de julho.

Diversas homenagens ao eterno camisa 20 dos Reds e ao irmão, ex-jogador do Penafiel, de Portugal, marcaram a partida, um amistoso realizado no Deepdale Stadium, casa do Preston North End.