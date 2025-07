Sem ambulância, jogo no Uruguai quase acaba em tragédia

Jogadores do Cerrito sofreram um choque de cabeça e tiveram de esperar auxílio por mais de meia hora. Um deles teve afundamento do crânio

Um acidente violento, em um jogo da Segunda Divisão do Campeonato Uruguaio, quase terminou em tragédia por negligência por falta de recursos. No jogo contra o Uruguai Montevideo, no acanhado Parque Palermo, Mateo Vista e Agustín Rodríguez, ambos do Cerrito, sofreram um brutal choque de cabeça e desmaiaram. No entanto, sem uma ambulância devidamente equipada, os jogadores, com graves ferimentos, tiveram que aguardar mais de meia hora por socorro.

“Eles ficaram no banco por quase meia hora, congelando. A ambulância que está aqui é só fachada; não serve para nada”, disse Mathías Vignoli, presidente do Cerrito, ao canal de TV Tenfield.