Palmer e Dembele recriam foto icônica para a decisão do Mundial de Clubes

Jogadores protagonizaram uma histórica fotografia de 1932, que mostra trabalhadores lanchando em uma das vigas durante construção do prédio

Paris Saint-Germain e Chelsea participaram de uma ação especial promovida pela Fifa em Nova York, para a decisão do Mundial de Clubes. Cole Palmer, do Chelsea, e Ousmane Dembélé, do PSG, foram os escolhidos para o evento, realizado em um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade.

Os dois atletas subiram ao topo do Rockefeller Center, um dos cartões-postais da cidade, para refazer uma das imagens mais famosas do século 20: a fotografia de um grupo de operários almoçando sobre uma viga de aço durante o período construção do arranha-céu, em 1932.