Maresca diz que Chelsea venceu ‘nos primeiros 10 minutos’ e enaltece João Pedro

Os Blues sagraram-se como os primeiros campeões do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, após vencer o PSG por 3 a 0, nos EUA

O italiano comandou uma das atuações mais consistentes de toda competição, haja visto que emplacou três gols em um PSG que só havia sofrido um gol até a decisão. A conquista do Mundial veio após outro desempenho louvável dos Blues na conquista da Conference League, encerrando, portanto, a temporada com dois troféus.

Enzo Maresca celebrou de forma expressiva — não é para menos — a conquista inédita do Chelsea na versão expandida do Mundial de Clubes da Fifa . Após chegar à equipe londrina em meio a incertezas sobre o planejamento interno, o italiano tornou-se o primeiro técnico campeão do novo modelo, com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o PSG, nos EUA.

“Quero felicitar todas as equipes do Brasil. Todas estiveram muito bem”, comentou. Os Blues só não enfrentaram o Botafogo entre os representantes nacionais, mas perderam para o Flamengo e superaram a dupla Palmeiras e Fluminense.

Peso de João Pedro para o Chelsea

O treinador concedeu coletiva ao lado de João Pedro e fez questão de enaltecer a rápida adaptação do atacante. O brasileiro chegou ao clube no meio do Mundial de Clubes, no fim de junho, em negociação junto ao Brighton, por R$ 415 milhões. Ele balançou as redes em três partidas consecutivas e teve papel crucial na conquista do título.

“Agora que eu ia falar mal, ele está aqui (risos). Ele sabe que antes de chegar eu falei com um treinador que trabalhou com ele, o De Zerbi (no Brighton). Me falou muito bem dele. Nós precisamos de jogadores com muita qualidade, porque não tem muito espaço. E ele tem o que é necessário”, disse.