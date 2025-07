Lucas Moura e Lucas Ferreira treinam com bola na reapresentação do São Paulo

Dupla desfalcou o Tricolor paulista na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último sábado (12), no Maracanã

O São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (13) no CT da Barra Funda após perder por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no último sábado. A partida marcou a reestreia de Hernán Crespo no Tricolor.