Fluminense acelera o passo para ter John Kennedy de volta

O Fluminense volta a campo apenas na quinta-feira (17), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube se mexe ativamente nos bastidores em outro ‘jogo’. A diretoria tricolor já manifestou ao Pachuca, do México, o desejo de contar com o retorno do atacante John Kennedy, cedido por empréstimo até o fim do ano.

O empresário do jogador já avisou aos mexicanos sobre a vontade do Fluminense e o caso não deve demorar a ser concluído. Porém, os tricolores, por causa de uma cláusula contratual, terão de pagar uma multa por rompimento do vínculo. O Pachuca tem a preferência pela compra dos direitos do jogador ao fim do empréstimo.