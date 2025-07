Firmino deixa o Al-Ahli e acerta com novo clube

O brasileiro Roberto Firmino está de saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante acertou com Al-Sadd, do Qatar.

Firmino passou duas temporadas no Al-Ahli e ajudou o time a conquistar a Champions da Ásia nesta temporada. No total, o jogador disputou 65 partidas, com 21 gols e 18 assistências.