Ex-Fluminense e Corinthians, Douglas acerta com o Krasnodar, da Rússia

Volante Douglas, de 28 anos, assina contrato válido por três temporadas e reforçará o atual campeão russo. Atleta estava no Nantes (FRA)

O Krasnodar, atual campeão russo, anunciou neste final de semana a contratação do volante Douglas, ex-Fluminense, Corinthians e Bahia. O jogador de 28 anos assinou um contrato válido por três temporadas e ele usará a camisa 66 do Touro.

Ao acertar com o novo clube, Douglas fez questão de, primeiramente, agradecer ao Nantes, que o contratou junto ao PAOK, da Grécia, em agosto de 2023. Com a camisa verde e amarela dos Canários, ele fez 57 jogos e quatro gols, um deles sobre o campeão PSG. Inclusive, seu último ano foi considerado por ele mesmo como o melhor desde que chegou à Europa, em 2019, com sete participações em gols.