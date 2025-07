Câmara registra agressão de Luis Enrique, do PSG, em João Pedro, do Chelsea; veja

Vídeo do momento da confusão repercutiu nas redes sociais após a vitória inglesa por 3 a 0 na decisão do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da Fifa se despediu com cenas lamentáveis após o convincente triunfo do Chelsea sobre o PSG, por 3 a 0, na decisão deste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Isso porque o brasileiro João Pedro acabou agredido fisicamente pelo técnico Luis Enrique durante a celebração do título inglês.

Registros audiovisuais identificaram, instantes após o apito final, Luis Enrique acertando um tapa no rosto de João Pedro durante a comemoração do atacante. Além do técnico, o goleiro Donnarumma também partiu em direção ao brasileiro e o empurrou. As ações, evidentemente, provocaram uma confusão generalizada envolvendo atletas e membros das comissões.