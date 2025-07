Brasil estreia na Copa América Feminina com vitória sobre a Venezuela

Dono de oito dos nove títulos, Brasil faz 2 a 0 em partida disputada no Equador. Rainha Marta joga como titular e capitã

Com gol de Amanda Gutierres e Duda Sampaio, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0, neste domingo (13), em sua estreia na Copa América Feminina de 2025. A partida foi disputada no Estádio Chillogallo, em Quito (EQU). A Rainha Marta foi titular, jogou com a camisa 10 e faixa de capitão, teve atuação apagada e acabou substituída na etapa complementar. A atacante Gio Garbelini foi eleita a melhor em campo.

As comandadas de Arthur Elias, naturalmente, têm 3 pontos e estão em segundo no Grupo B, atrás do Paraguai pelo saldo de gols: 4 a 2. Cada grupo, inclusive, tem cinco times. O Brasil encara ainda a Bolívia (16), Paraguai (22) e Colômbia (25). Os dois melhores de cada lugar avançam para a semifinal. A grande decisão está agendada para o dia 2/8. Vale lembrar que a Venezuela é comandada pelo paulista Ricardo Belli.