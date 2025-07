Atlético de Madrid tenta a contratação de Almada, ex-Botafogo

Meia entrou na mira do Colchonero e pode aumentar ainda mais a legião de argentinos no elenco da equipe da capital espanhola

A legião de argentinos no elenco do Atlético de Madrid pode ganhar mais um representante. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Colchonero tem o interesse em contratar Thiago Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo no ano passado e que estava no Lyon, da França.

O jogador, de 24 anos, pertence ao Lyon, um dos clubes que fazem parte da Eagle Football, de John Textor. Os franceses passam por grave crise financeira e chegou a cair para a Segunda Divisão do país por esse motivo, decisão que foi revogada na última semana.