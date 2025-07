Alex Sandro tem lesão muscular e desfalca o Flamengo; Ayrton Lucas terá alta de hospital

Rubro-Negro divulgou boletim médico com a situação dos dois laterais-esquerdos, que saíram com lesões na vitória pelo Brasileirão

O técnico Filipe Luís terá problemas para escalar o Flamengo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-esquerdo Alex Sandro teve constatada uma lesão na posterior da coxa esquerda após realização de exames neste domingo (13). O jogador sentiu uma fisgada nos primeiros minutos da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo , no último sábado.

Contra o Tricolor, Filipe Luís optou por colocar Ayrton Lucas na vaga de Alex Sandro. Contudo, o camisa 6 se machucou no segundo tempo após um choque contra um atleta do adversário. Assim, na jogada, o lateral sofreu um trauma na perna esquerda e precisou levar pontos ainda no vestiário.

Os exames descartaram fratura. No entanto, Ayrton Lucas passou a noite no hospital para administração de antibiótico intravenoso. Dessa maneira, ele receberá alta ainda na noite deste domingo.

Veja o boletim médico do Flamengo

AYRTON LUCAS

Com uma lesão corto-contusa na perna esquerda, sofrida durante o confronto com o São Paulo no último sábado (12), o lateral-esquerdo Ayrton Lucas receberá alta hospitalar na noite deste domingo (13). O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador nesta tarde e constatou que ele encontra-se bem clinicamente e sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir com a medicação por via oral em casa.