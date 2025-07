Veja como foi a lesão chocante de Ayrton Lucas

Imagem do jogador no gramado deixou claro o corte profundo que causou dor e desespero ao atleta, que vai desfalcar o time

Na vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2 a 0, neste sábado, 12/7, Ayrton Lucas protagonizou um lance dramático. O lateral-esquerdo começou no banco, mas entrou logo aos sete minutos de jogo, pois Léo Pereira saiu machucado. No segundo tempo, porém, após uma dividida com Enzo Díaz, teve um corte profundo na perna. Saiu aos prantos de maca, ciente de que desfalcará o time por algumas rodadas.

Ayrton Lucas vinha bem no jogo. Mesmo sem a explosão e qualidade de Wesley, o lateral-esquerdo vinha se destacando nos passes e jogadas em profundidade. Contudo, aos sete minutos da etapa final, após o choque com Enzo, teve a perna rasgada e precisou sair. A imagem foi chocante, mas ainda não se sabe se o resultado exigirá pontos para sutura ou se a lesão foi mais grave. Apenas nas próximas horas ocorrerá uma definição sobre o grau da lesão.