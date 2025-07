Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Rivais fazem clássico logo no primeiro dia do retorno do Brasileirão após parada para o Mundial de Clubes

Enfim, a espera acabou! Está na hora do tão aguardado retorno do Brasileirão 2025. E com direito a clássico! Neste sábado (13/7), dia em que a principal liga da América do Sul volta a ter jogos após a disputa do Mundial de Clubes, os rivais Vasco e Botafogo se enfrentam em Brasília (DF), no Mané Garrincha. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada.

Em um dia tão especial, a Voz do Esporte já está de prontidão para narrar, a partir das 17h, as emoções do embate. E a equipe vai com força máxima. A escalação já foi divulgada. Ricardo Froede, o camisa 10 da locução esportiva, narra a peleja. Henrique Neves, com sua sabedoria inigualável, comenta o clássico. Por fim, Raphael Almeida garante o show das reportagens. Imperdível!