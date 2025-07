Van Gaal revela que está curado do câncer e planeja retorno ao futebol

“O câncer já não me afeta”, afirmou Van Gaal.

Louis van Gaal divulgou uma excelente notícia neste sábado (12). O ex-treinador revelou que está curado do câncer e, aos 73 anos, quer voltar a trabalhar no futebol de alto nível. Há três anos, ele havia informado que enfrentava um câncer de próstata. Agora, em entrevista a um programa de TV holandês, fez questão de tranquilizar os fãs.

O treinador comandava a seleção da Holanda quando anunciou a doença, mas desde a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, está afastado do futebol.

“Fui operado algumas vezes há dois anos. Naquela época, as coisas estavam complicadas, tudo estava dando errado. Mas no fim deu tudo certo. Faço exames de rotina a cada poucos meses e os resultados são bons. Estou cada vez mais em forma”, contou o técnico.

Com passagens marcantes por clubes como Ajax, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United, Van Gaal deixou claro que não pretende voltar a comandar clubes no dia a dia. Ainda assim, não descartou a possibilidade de assumir uma seleção nacional de alto nível.