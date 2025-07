Teve de tudo: Di María volta à Argentina após 18 anos, faz gol e sofre lesão

O gol de Di María saiu aos 33′ do segundo tempo, de pênalti. O hermano bateu rasteiro, sem chance para o goleiro do Godoy Cruz, seu conterrâneo Petroli.

O retorno de Di María ao futebol argentino após 18 anos foi coroado por um gol do atacante de 37 anos. Assim, ele deixou sua marca na reestreia no Rosario Central, neste sábado (12/7). Di María volta ao time que o revelou, 19 anos depois de ingressar no elenco profissional do clube.

Com a expulsão de Barrea, o Godoy Cruz ficou com um a menos, mas, ainda assim, Poggi conseguiu marcar aos 50 minutos, empatando o placar.

Nascido em 14/2/1988, Ángel Di María é um dos maiores nomes da história do futebol argentino. Afinal, tem no currículo os títulos de uma Copa do Mundo (2022), duas Copas América (20/21 e 23/24), uma Champions League ( Real Madrid em 2013/14), além de várias taças nacionais de campeonatos de diferentes países. Em 2014, recebeu o prêmio de Jogador do Ano, pelo Manchester United. Em 2017/18, foi artilheiro da Copa da França pelo PSG, com 7 gols.

