Tabata marca no fim, Inter bate o Vitória e deixa o Z4 do Brasileirão

Na volta do Campeonato Brasileiro, o Internacional pressionou o Vitória no Beira-Rio e teve dificuldade para tirar o zero no placar. Contudo, aos 46′ do segundo tempo, quando Rochet brilhou na defesa, Bruno Tabata estufou a rede e tirou a equipe gaúcha da zona de rebaixamento, no triunfo por 1 a 0. Com o resultado, o Colorado soma 14 pontos, na 13ª posição, enquanto o Rubro-Negro está em 17º, com 11, e entrou no Z4

O próximo compromisso do Colorado está marcado para o dia 20 (domingo), às 11h (de Brasília), diante do Ceará, novamente em Porto Alegre, visto que o duelo com o Bahia foi adiado pela CBF. O Leão da Barra, por sua vez, visita o Botafogo no dia 16 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.