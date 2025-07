Super-Homens do Bahia enfrentam Atlético com ‘capa’ e tudo

Campanha promocional do clube tem a ver com lançamento de novo filme do super-herói nos cinemas e diverte o público

Os jogadores do Bahia entraram em campo para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado (12/6), com o moral elevado. Afinal, pelo menos em termos de camisa, não tinha pra ninguém. Os mineiros que se cuidassem, pois, no lado oposto do campo, estaria uma turma de super-heróis prontos para voar. Em alusão também com as cores do clube, os atletas entraram no gramado vestidos de azul na frente (a cor típica do Super-Homem) e vermelho atrás (claro, não poderia faltar a capa).

O uniforme dos baianos faz parte da campanha promocional do filme “Superman: Legacy” , que estreou nos cinemas com ampla divulgação e tem tudo para se consolidar como um blockbuster de 2025.