Ronaldo rasga elogios a Vitinha: ‘Fiquei muito impressionado’

Jovem português do PSG chamou a atenção do ex-jogador no jogo diante do Real Madrid, na semifinal do Mundial de Clubes

Um dos principais jogadores do PSG e apontado como forte concorrente ao prêmio de Melhor do Ano da Fifa, Vitinha está em alta. E desta vez os elogios partiram de Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, pentacampeão com a seleção brasileira. Em entrevista à DAZN, o Fenômeno demonstrou estar muito impressionado com o jogador.

“Fiquei muito impressionado com o Vitinha, o rapaz português. Eu o vi agora contra o Real Madrid e já outras vezes nos jogos da Liga dos Campeões. Fiquei muito impressionado com a sua qualidade, mas também com a dos outros jogadores (do PSG)”, disse o ex-jogador, um dos embaixadores de futebol da Fifa.