Roger Machado valoriza triunfo e explica má atuação do Inter: ‘Trinta dias sem jogos’

Treinador acredita que falta de ritmo de jogo tenha afetado no desempenho do Colorado, que bateu o Vitória por 1 a 0, no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

Apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, o técnico Roger Machado reconheceu que o Internacional não teve uma grande atuação no Beira-Rio, pelo Brasileirão. No entanto, o comandante valorizou a entrega dos jogadores do Colorado, que não desistiram do resultado até o fim e estufaram a rede nos acréscimos. “Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação. Não posso considerar uma atuação de baixo nível, mas para a retomada o que importava nesse primeiro momento, com 30 dias sem jogos, com a falta de ritmo, com o torcedor ansioso para que a gente saísse da zona de rebaixamento, ia fazer o jogo ter um grau de dificuldade maior, frente a um adversário que trocou de treinador e estava buscando o mesmo que a gente. Penso que o resultado foi melhor que o jogo”, disse.