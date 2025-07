Pré-candidato à presidência do Grêmio anuncia compra dos direitos de gestão da Arena

“A questão financeira com o presidente Alberto Guerra, ou com quem quer que seja, é a última coisa a ser decidida. Do jeito que ele falar que prefere fazer o acerto, vai ser feito. Isso é questão de honra, questão institucional. Eu quero fazer isso pelo Grêmio. Porque esse é o meu legado que eu quero deixar. Eu não aguento mais essa questão da Arena. E isso vai fazer o Grêmio mudar de patamar. A Arena precisa ser do Grêmio. É um mundo que se abre”, destacou.

Vale lembrar que, na última semana, em entrevista do Grupo RBS, Marcelo já havia declarado um acerto com a gestora, porém ressaltou que ainda faltavam detalhes jurídicos para concluir o negócio.

Assim, essa é uma das pautas do empresário, visto que a relação entre clube e gestora azedou de vez nesta temporada. Afinal, o Grêmio criticou o valor de ingressos, manutenções, precariedade do gramado e a conduta da Arena com o torcedor.

Ação movimenta pleito

Com a compra de Marcelo Marques, Paulo Caleffi retirou sua candidatura e outros pré-candidatos podem seguir o mesmo caminho. Além disso, Gladimir Chiele indicou que deve tomar uma decisão semelhante, segundo informações do portal “ge”. Por enquanto, os pré-candidatos Dênis Abrahão e Sérgio Canozzi seguem no pleito.

“Vou estar inteiramente à disposição para que a chapa do Conselho Deliberativo, ela possa prosperar. Mas, de fato, eu entendo que muitas vezes nós temos que saber retroceder e reconhecer que o momento é de outra pessoa. E como gremista eu sinceramente desejo que o Marcelo tenha todo o êxito do mundo”, frisou Caleffi em trecho.