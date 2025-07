Luiz Araújo explica por que não comemorou gol do Flamengo

Atacante Luiz Araújo abriu a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2 a 0 neste sábado (12), pela abertura da 13ª rodada do Brasileirão

Luiz Araújo, inclusive, descartou que a não comemoração tenha sido um pedido de desculpas por ter falhado no último gol do Bayern de Munique na vitória por 4 a 2 sobre o Rubro-Negro. A derrota, inclusive, custou a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, há duas semanas.

Autor do primeiro gol (e golaço) do Flamengo na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 , o atacante Luiz Araújo explicou o porquê de não comemorar o tento contra o Tricolor: respeito. Afinal, ele foi revelado pelo SPFC há nove anos, antes de transferir-se para o Lille. Wallace Yan fez o outro gol, já nos acréscimos.

“Claro que a gente fica sentido por ser desclassificado. Errei no quarto gol (do Bayern), mas isso faz parte do futebol. Hoje (sábado), não comemorei o gol em respeito ao São Paulo. É o clube que me revelou para o futebol e que tenho u carinho muito grande”, contou Luiz Araújo, eleito melhor em campo, em entrevista à “Rede Globo”.

Com o resultado, o Flamengo joga a crise para o lado. Afinal, vem de eliminação na Copa do Mundo de Clubes, tem Pulgar lesionado, Mathesus Gonçalves e Wesley perto de deixarem o clube, assim como Gerson, que foi para o Zenit (RUS).

De quebra, o Flamengo criou gordura na liderança do Brasileirão, chegou aos 27 pontos, três a mais do que o Cruzeiro. O Bragantino aparece em terceiro, com 23. O Palmeiras fecha o G4, com 22 pontos, mas em 11 jogos. O Rubro-Negro, aliás, tem ainda o melhor ataque (26), a melhor defesa (22) e ao artilheiro da competição (Arrascaeta: 9). O Fla de Luiz Araújo agora visita o Santos na quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro.

