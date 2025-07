Leverkusen anuncia substituto de Florian Wirtz

Malik Tillman chega do PSV por 35 milhões de euros na contratação mais cara da história do clube e assina contrato até 2030

O Bayer Leverkusen anunciou neste sábado (12) a contratação de Malik Tillman, meio-campista de 23 anos que estava no PSV, da Holanda. O jogador assinou contrato até 2030 e chega para ser o substituto de Florian Wirtz, que foi vendido ao Liverpool. De acordo com informações da imprensa alemã, o clube pagou cerca de 35 milhões de euros (R$ 224 milhões) para contar com Tillman. Assim, o norte-americano se torna a contratação mais caras da história do clube.

LEIA MAIS: Newcastle oficializa a segunda maior contratação da história do clube