Internacional x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Equipes encaram duelo direto contra o rebaixamento, com o Colorado tentando deixar a zona da degola e o Leão com novo treinador

Na tarde deste sábado (12), às 16h30, na volta do Campeonato Brasileiro, Internacional e Vitória fazem um confronto direto contra o rebaixamento. As equipes se enfrentam pela 13ª rodada da competição, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A Voz do Esporte inicia os trabalhos a partir das 15h. Eduardo Rizzatti, o Locutor das Massas, narra a partida. Cleiton Santos, o comentarista tri legal, o acompanha, assim como o incansável repórter Pedro Rigoni.