Herói mascarado: Neymar compra réplica do Batmóvel

Fã do Batman, jogador pagou mais de R$ 8 milhões por carro inspirado em filme do homem-morcego

Fã de Batman, Neymar comprou um carro que é uma réplica do modelo usado pelo super-herói. O Batmóvel do atacante custou 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,3 milhões) e uma criação do designer brasileiro Adhemar Cabral. O veículo ficou pronto em 3 anos e o passo a passo da fabricação está no Instagram do profissional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Cada parafuso, cada solda. Hoje o Tumbler ganha um novo lar”.

O lar é do atleta do Santos, que já tem uma série de itens valiosos em sua mansão em Mangaratiba, cidade litorânea do RJ. Inclusive, um simulador de corrida e uma cadeira com revestimento de ouro que, segundo o Estadão, são do mesmo designer.

O Tumbler, réplica do modelo possante usado pelo homem-morcego em ‘Cavaleiro das Trevas’, sob direção de Christopher Nolan, tem motor V8 e potência entre 450 e 500 cavalos. Mas deve ficar bem quieto na garagem. Afinal, não tem placa nem homologação para circular pelas ruas . Trata-se, portanto, de veículo típico de colecionador, e sucesso em redes sociais. O jogador já exibe uma tatuagem do Homem-Morcego e agora acrescenta um item exclusivo à sua coleção do herói mascarado.

“Brinquedo” na garagem

Neymar vive uma fase de pai coruja, curtindo o nascimento de Mel e dividindo as atenções com Mavie, ambas filhas de seu relacionamento com Bruna Biancardi. Inclusive, deixou a menina pintar suas unhas de rosa, num momento divertido que repercutiu nas redes sociais. Acostumado com as brincadeiras das meninas, agora ele tem o seu “brinquedo” na garagem.