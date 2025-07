Gustavo Henrique reforça importância de jogo do Corinthians contra o Bragantino

Estacionado no meio da tabela, o Corinthians olha para cima e, pelo menos por ora, mira o G6. Dessa forma, o time precisa vencer o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h, pela 13ª rodada do Brasileirão . O zagueiro Gustavo Henrique, aliás, reforça a importância do duelo deste final de semana.

O Corinthians teve 13 dias de treinos nesta intertemporada. Dessa forma, o elenco concluiu a preparação na manhã deste sábado (12), no CT Dr. Joaquim Grava. Antes da ativação na academia, o elenco abriu o dia com um vídeo de instruções táticas focado na partida. No gramado, após o aquecimento, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático estratégico e jogadas de bola parada.

O Timão retorna ao Brasileirão com 16 pontos na décima posição. O Red Bull Bragantino soma 23 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela. As equipes se enfrentaram na primeira rodada do Campeonato Paulista deste ano e o Corinthians venceu a partida por 2 a 1, em Bragança Paulista, com gols de Talles Magno e Pedro Raul.

Expectativa de Gustavo Henrique por reencontro com torcida

Pronto para reencontrar a Fiel diante de um adversário bem conhecido, o zagueiro Gustavo Henrique quer que o Timão retorne ao Brasileiro de maneira bem intensa.

“Precisamos vencer, principalmente jogando na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Esperamos fazer um grande jogo. Precisamos vencer e faremos de tudo para isso”, reforçou.