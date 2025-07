Goiás aproveita falha de goleiro, vence o Athletico e sobe na Série B

Agora, o Esmeraldino segue na cola do líder Coritiba, que nesta rodada venceu o CRB fora de casa, na quinta-feira (10) . Ambos tem 33 pontos. Já o Furacão, com a derrota, deixa o G-4 e fica na sexta posição com 23 pontos.

O jogo

Durante o primeiro tempo, o Athletico criou as melhores oportunidades de gol. A equipe da casa, por exemplo, chegou a acertar a trave em um belo chute de fora da área. Além disso, o time paranaense levou perigo em outras jogadas de ataque. O Goiás, por sua vez, se segurou na defesa e, assim, conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa, contudo, o Goiás voltou melhor e mais ligado para o jogo. O time passou a criar mais chances e, eventualmente, foi recompensado por isso. Aos 32 minutos, Wellington Rato chutou forte de fora da área. O goleiro Mycael deu o rebote e, então, Anselmo Ramon apareceu para marcar. O VAR, em seguida, confirmou a posição legal do atacante.

Após o gol sofrido, o Athletico se lançou ao ataque de forma desordenada. A equipe paranaense, consequentemente, tentou pressionar em busca do empate. No entanto, a defesa do Goiás se postou muito bem para segurar a vantagem. A torcida da casa, inclusive, chegou a vaiar o goleiro Mycael após sua falha no lance do gol.

O apito final, enfim, selou a importante vitória do time esmeraldino. O resultado premia a eficiência do Goiás, que soube aproveitar sua chance. Para o Athletico, por outro lado, fica a grande frustração pelas chances perdidas. A falha individual de seu goleiro, no fim das contas, custou muito caro para o time da casa.