Gigante europeu observa John, destaque do Botafogo no Mundial

Com lesão de titular e incertezas no elenco, clube inglês avalia investida pelo goleiro de 22 anos ainda nesta janela de transferências

O Manchester United está de olho em John Victor, goleiro do Botafogo, que ganhou destaque após boas atuações no Mundial de Clubes. De acordo com o portal ‘The Athletic’, o brasileiro despertou o interesse da comissão técnica de Rúben Amorim, que já vinha monitorando possíveis reforços para a posição após a lesão de André Onana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta semana, Onana sofreu uma lesão muscular na coxa durante um treino e deve ficar fora de toda a pré-temporada. Ainda há esperança de que o camaronês esteja recuperado para a estreia da Premier League, contra o Arsenal, no dia 17 de agosto. Mesmo assim, o clube avalia opções no mercado.

John Victor, de 22 anos, é um dos destaques do Botafogo e teve atuações seguras no Mundial de Clubes, o que chamou a atenção dos ingleses. Além disso, o interesse nos bastidores aumentou com a falta de opções consolidadas no elenco do United.

Hoje, o time conta com Altay Bayindir como reserva imediato, mas o turco ainda não convenceu. Tom Heaton, de 39 anos, renovou contrato recentemente, enquanto os outros goleiros disponíveis são jovens sem experiência no profissional.

Outro nome especulado é Emiliano Martínez, do Aston Villa, eleito o melhor goleiro do mundo pela revista ‘France Football’ em 2023 e 2024. Mas o alto valor pedido, cerca de 47 milhões de euros (R$ 300 milhões), pode dificultar o negócio.