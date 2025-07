Ex-time de Pelé, New York Cosmos volta ao futebol dos EUA

O New York Cosmos, conhecido mundialmente por ser o último time profissional do Rei Pelé, confirmou o retorno ao futebol dos EUA. Vale lembrar que a equipe estava inativa há dois anos. Dessa forma, o time disputará a a USL League One, a terceira divisão local, com recomeço previsto para março de 2026.

O New York Cosmos mandará seus jogos no Hinchliffe Stadium, em Paterson, Nova Jérsei, a poucos km de Nova York. A reinauguração do local foi em 2023, após obras estimadas em US$ 110 milhões. O estádio, inclusive, é modesto, com capacidade para receber cerca de 7 mil torcedores. Um grupo de empresários adquiriu o clube recentemente. Inclusive, eles planejam formar uma equipe feminina em breve.