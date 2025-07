Empresário analisa situação de Serna no Fluminense: ‘Muito apreciado pelo elenco’

O Atlético Nacional-COL segue de olho no futebol de Kevin Serna, do Fluminense, que não teve tantas oportunidades na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, de acordo com o empresário do atleta, Narciso Algamis, que expôs sua insatisfação com a baixa minutagem, o Tricolor não quer a saída do atacante.

“O Fluminense não quer que ele saia. É alguém muito apreciado no elenco e sabem o que ele pode entregar. Mas quem define se joga é o técnico. Nenhum jogador tem titularidade assegurada em nenhum time”, declarou ao L1MAX.