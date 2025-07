Diniz explica problemas e queda de rendimento do Vasco: ‘Tenho responsabilidade nisso’

Técnico ressalta que lesão de Adson e questões físicas de Coutinho e Rayan atrapalharam o Cruz-Maltino no clássico com o Botafogo

“Então, o que aconteceu nessa última semana, os treinos foram muito bons, muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana, o Rayan ontem torceu o tornozelo e me gerou uma certa dúvida para hoje”, disse.

Apesar de ser o mandante do clássico com o Botafogo, o Vasco preferiu vender o mando de campo para Brasília, porém não resistiu à superioridade do adversário nos 90 minutos e perdeu por 2 a 0. Assim, na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz analisou a atuação da equipe, que caiu de rendimento no segundo tempo, e lamentou a nova lesão de Adson.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento, foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, se o Coutinho ia jogar ou não, acabou mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. A própria lesão do Adson. Então, aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso”, completou.

Queda de rendimento e reforços

De acordo com Diniz, o primeiro tempo foi equilibrado, entretanto o time esteve desorganizado e errou bastante diante do arquirrival. Na etapa final, Arthur Cabral e Nathan Fernandes sacramentaram o triunfo do Glorioso. Além disso, o treinador reiterou que não é simples para um clube com problemas financeiros ser tão efetivo no mercado, de forma imediata.

“Eu acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. O primeiro tempo, no final, a gente já começou a perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado, e no segundo tempo a gente tomou um gol cedo, aliás, os dois gols do Botafogo. Todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo, mas isso não quer dizer que a equipe não treinou, que está faltando com a situação física, não”, analisou.