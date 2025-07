David celebra retorno após lesão e analisa revés do Vasco: ‘Não ficamos com a bola’

Atleta volta aos gramados depois de se recuperar de uma contusão no joelho esquerdo na derrota do Vasco para o Botafogo, em Brasília

Com o fim do Mundial de Clubes, o Vasco voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, mas não resistiu e perdeu para o Botafogo por 2 a 0, no Mané Garrincha. Apesar do revés, o jogo foi marcante para o atacante David, que retornou aos gramados depois de se recuperar de uma séria no lesão joelho esquerdo, em setembro.

“Muito feliz em voltar depois de muito tempo fora. Pude entrar e jogar alguns minutos. Triste pelo resultado, pois acho que não conseguimos nos impor e ficar com a bola. Certo momento do jogo, baixamos demais diante de uma equipe qualificada que é o Botafogo. Eles foram felizes e aproveitaram as oportunidades. Agora, é voltar aos treinos e acertar o que erramos”, analisou.